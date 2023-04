Aggredisce sanitari e ruba 27 flaconi di metadone

MODICA (RAGUSA) – Un 47enne di Pozzallo è stato arrestato per rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, tossicodipendente già in cura al Sert di Modica, si è recato presso la struttura sanitaria dove ha iniziato a chiedere con insistenza che gli fossero consegnati alcuni flaconi di metadone. Al rifiuto del personale sanitario, il soggetto è andato in escandescenza, aggredendo un operatore e sottraendo 27 flaconi di metadone. Individuato dai militari dell’Arma nei pressi della sua abitazione a Pozzallo, veniva perquisito e trovato in possesso del metadone rubato. L’uomo è stato posto ai domiciliari.