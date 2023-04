Abusi sessuali su figlia della compagna, in carcere un 55enne a Lentini

LENTINI (SIRACUSA) – La polizia di Lentini ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un 55enne accusato di avere abusato sessualmente della figlia minorenne della compagna. Le indagini sono scaturite da un episodio di allontanamento di una minorenne che non aveva più fatto rientro a casa. I poliziotti, in quell’occasione, hanno rintracciato facilmente la ragazzina.

Ma l’episodio ha insospettito gli investigatori che hanno deciso, quindi, di approfondire la vicenda. Anche grazie a intercettazioni, è stato accertato che il reale motivo dell’allontanamento della ragazzina era dovuto al fatto che il compagno della madre, in passato, aveva più volte abusato sessualmente di lei, approfittando della convivenza con la madre. Pertanto gli allontanamenti della ragazzina erano dovuti al tentativo di sottrarsi a tali violenze. Sono stati raccolti così gravi indizi di colpevolezza a carico del 55enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne aggravati.