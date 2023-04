“Abusi sessuali su 17 pazienti”

PALERMO – Sono 17 gli episodi di violenza sessuale nei confronti delle pazienti che la procura di Palermo contesta all’allergologo Lorenzo Barresi, oggi comparso alla prima udienza del processo a suo carico in corso davanti alla seconda sezione del tribunale. Diciassette, dunque, le persone offese, non tutte costituite parte civile. L’inchiesta è nata dalla denuncia di una delle vittime che ha raccontato di essere stata fatta spogliare e di essere stata toccata dal dottore. Dopo l’esposto gli inquirenti hanno piazzato delle telecamere nello studio dell’imputato che hanno ripreso le molestie. Il dottore si difende sostenendo di essersi limitato a visitare le donne e di non aver mai commesso alcuna violenza. I suoi comportamenti, dunque, sarebbero rientrati in una ordinaria attività medico.