Disastro aereo con 228 morti: tutti assolti

“Nessuna colpa dimostrata”: Airbus e Air France, alla sbarra per omicidi colposi dopo il disastro aereo del volo AF447 Rio-Parigi, in cui morirono 228 persone, sono state assolte al termine del processo che si è concluso 14 anni dopo la sciagura. All’annuncio della sentenza alcune parti civili presenti in aula si sono alzate, stupefatte, come per lasciare la sala, prima di risedersi in silenzio sbigottite. “Ci aspettavamo un giudizio imparziale, non è così. Siamo disgustati”, è stata la

reazione a caldo della presidente dell’associazione ‘Entraide et Solidarité’ AF447 che rappresenta i famigliari delle vittime.