Catania, va a spasso con il televisore rubato

CATANIA – Approfittando dell’assenza dei padroni di un’abitazione di viale Mario Rapisardi ha svaligiato la casa fingendosi un fattorino: tra gli oggetti portati via prodotti tecnologici, argenteria e bigiotteria di vario genere, per un valore pari a circa 6mila euro.

L’uomo, un 34 enne catanese, è stato arrestato dai carabinieri di piazza Dante. Ad inchiodarlo sono stati i video delle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali che hanno ripreso tutta la fase che è seguita al furto. E si vede l’uomo con uno zaino e con un televisore portato via dalla casa derubata che partito dal viale Mario Rapisardi ha allungato il tragitto a piedi sino in via Ustica. A metà tragitto il ladro, stanco per il voluminoso televisore, si è pure fermato in un chiosco nel quale ha consumato una birra.