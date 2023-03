VALVERDE (CATANIA) – Riapre oggi l’ufficio postale di via Bellini, danneggiato dall’assalto di una banda specializzata che ha sradicato il Postamat. L’azienda rende noto che grazie al tempestivo intervento per il ripristino della sede, l’ufficio tornerà operativo già da questa mattina con tutti i servizi disponibili per i cittadini allo sportello.