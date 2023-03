“Il M5s con Bianco? No, per Catania abbiamo un nuovo nome”

Dopo la rinuncia di Emiliano Abramo, il M5s fa il primo passo proponendo al fronte progressista il nome del candidato alla carica di sindaco di Catania: è Graziano Bonaccorsi, attuale capogruppo in consiglio comunale dei 5 stelle. Dopo avere fatto un passo indietro davanti all’indicazione di Abramo suggerita dal Pd, adesso che la candidatura è sfumata per il M5s spetta al movimento avanzare un nuovo nome.

“Il M5s sosterrà il candidato sindaco Enzo Bianco a Catania? Giancarlo Cancellerai parla a titolo personale. Noi continueremo col lavoro fatto in questi mesi per proporre un’alternativa ai cittadini catanesi”, ha detto il coordinatore del M5s in Sicilia, Nuccio Di Paola, commenta l’intervista al Corriere della Sera dell’ex sottosegretario M5s Giancarlo Cancelleri. Distacco anche rispetto all’apertura che fa Cancelleri al dialogo con Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo: “Continueremo a mantenere alti i valori in cui crediamo – aggiunge Di Paola -, guardando alla politica del presente e del futuro e non a una politica che appartiene al passato”.