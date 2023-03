Valeria Sudano si candida: centrodestra spaccato?

Sulla pagina Facebook di Valeria Sudano è uscita la foto che annuncia la sua candidatura alla carica di sindaco di Catania. Un’immagine accompagnata dai cartelloni affissi oggi in città e dall’appoggio di Matteo Salvini. “Ho grande stima per Valeria Sudano – dice il vice premier -, la migliore candidata per guidare una città straordinaria come Catania, Comune che solo pochi anni fa la Lega al governo aiutò con cifre importanti per evitare dissesto, caos e licenziamenti”.

La notizia stride al momento con l’ipotesi di una candidatura unica per il centrodestra, dato che Fratelli d’Italia aveva puntato su uno tra Ruggero Razza e Sergio Parisi. Valeria Sudano, 47 anni, è stata eletta nella Lega alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Sicilia 2.