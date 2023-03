Pentito di mafia trovato morto

PALERMO – Il pentito di mafia Armando Palmeri è stato trovato morto all’interno di una villetta di contrada Bosco alla Falconeria, a Partinico. In casa non ci sono segni d’effrazione né tracce di violenza sul corpo. Non sono ancora chiare le cause. Il 62enne trapanese era stato uomo di fiducia del boss Vincenzo Milazzo: aveva rivelato, tra l’altro, che il capomafia nella primavera del ’92 ad Alcamo incontrò per tre volte uomini dei servizi segreti. Testimoniando nel processo ‘Ndrangheta stragista’, a Reggio Calabria, disse anche che Milazzo, venendo a conoscenza dei piani stragisti proposti dai servizi, esclamò: “Questi sono pazzi!”. Un dissenso che avrebbe pagato con la vita, pochi mesi dopo, assieme alla fidanzata Antonella Bonomo.