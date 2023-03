Troppa violenza, via di Sangiuliano di nuovo chiusa

CATANIA – Via di Sangiuliano chiusa. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Catania ha stabilito di contrastare così la movida violenta nel centro storico etneo. Una decisione arrivata dopo le relazioni delle forze dell’ordine. Diversi gli episodi recenti che hanno indotto a ripristinare, con provvedimento del commissario straordinario, l’area pedonale in via Sangiuliano fra le 21 e le 4 del mattino di sabato prossimo nel tratto compreso tra via Manzoni e via Ventimiglia.

Era già successo nel dicembre scorso. Il Comune disporrà un piano di viabilità alternativa che prevede per sabato sera l’inversione del senso di marcia di via Manzoni. La polizia locale presidierà tutti i varchi di accesso dell’area pedonale.