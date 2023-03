CATANIA – Due nuovi voli in partenza da Catania firmati Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee: il vettore inaugura domani la nuova rotta internazionale verso Lourdes e il 6 aprile il nuovo volo per Firenze. Per il 26 maggio è inoltre previsto l’avvio del nuovo collegamento per Nantes. La rotta verso la località occitana verrà operata con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, mentre il collegamento per il capoluogo toscano avrà fino a 5 frequenze a settimana (ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) nei periodi di più intenso traffico. Per il 2023 l’offerta Volotea presso il Fontanarossa prevede collegamenti verso 7 destinazioni, 4 in Italia e 3 in Francia, per un totale di circa 1.800 voli e oltre 300.000 posti in vendita.