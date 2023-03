Tra banche e Poste 49 truffe: presa

E’ accusata di aver messo a segno 49 truffe ai danni di banche e uffici postali in varie province della Lombardia. Una donna di 42 anni è stata arrestata dai carabinieri di Agrigento, in seguito a un’indagine coordinata dalla Procura di Pavia. La 42enne, attraverso l’esibizione di documenti falsi, e non comuni doti di persuasione, sarebbe riuscita in più occasioni a effettuare cospicui prelievi di denaro contante. E’ stata posta ai domiciliari, in attesa che l’indagine chiarisca se ci sono altri episodi di cui è accusata.