CATANIA – Nel corso della notte, la polizia di Catania, ha arrestato due romeni in piazza Federico di Svevia per tentato furto e furto aggravato. I due romeni, senza fissa dimora, sono stati bloccati mentre tentavano di forzare la porta di ingresso di un noto ristorante. I malviventi sono stati trovati in possesso di numerose monete di vario taglio e due bottiglie di birra nascoste nello zaino. Da successive verifiche effettuate in altri esercizi commerciali vicini, è emerso che gli stessi si erano resi autori di furto poco prima in un altro ristorante della piazza. Sono in corso ulteriori accertamenti su episodi analoghi avvenuti con le stesse modalità.