Sulla spiaggia un corpo senza testa e braccia

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Un cadavere senza testa e senza braccia, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato dai carabinieri sull’arenile di Lampedusa. La salma è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Spetterà all’ispezione cadaverica, subito predisposta, stabilire se si tratta, come sembra, di un migrante, se sia di un uomo o di una donna e da quanto tempo fosse in acqua.

Il corpo era avvolto e legato in una coperta, a pochi metri dall’arenile di Baia Francese. La salma è stata avvistata dai militari durante un giro di perlustrazione della costa. Stando alla conformazione del bacino e alle caratteristiche fisiche – un metro e settanta circa – potrebbe trattarsi di una donna, ma non c’è certezza. Il fatto che il cadavere fosse avvolto in una coperta lascerebbe ipotizzare un decesso durante la traversata e una forma di seppellimento in mare.