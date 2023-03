Pusher in fuga con 300 dosi di droga

SIRACUSA – Agenti del commissariato Ortigia della polizia di Siracusa hanno arrestato un 19enne, colto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di droga. I poliziotti hanno notato il giovane a bordo di un ciclomotore mentre percorreva via Italia e, riconosciuto come un noto pusher della zona, gli hanno intimato l’alt per effettuare un controllo. Il giovane ha tentato di fuggire correndo a velocità ed effettuando pericolose e maldestre manovre. Dopo aver perso il controllo del mezzo, la sua corsa è terminata cadendo a terra. Sottoposto a perquisizione, lo hanno trovato in possesso di 111 dosi di cocaina, 108 di crack e 66 di hashish. Il giovane è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.