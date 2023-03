Droga sintetica in tasca: due arresti a Catania

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due catanesi di 22 e 26 anni. I militari in borghese mentre percorrevano in moto la circonvallazione, sono stati superati da uno scooter SH300 con due persone a bordo, uno dei quali era una vecchia conoscenza dei carabinieri per i suoi trascorsi giudiziari e per violazioni della legge sugli stupefacenti. I militari hanno così deciso di seguirli discretamente fino a via Monsignor Domenico Orlando, dove erano rimasti in sosta ad attendere qualcuno. I carabinieri si sono quindi avvicinati per effettuare un controllo che ha dato riscontro alle loro ipotesi: nelle tasche dei pantaloni del 26enne hanno trovato 9 grammi di droga sintetica in polvere, del tipo MD e Ketamina, nonché un bilancino di precisione, il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi e la somma di 40 euro.