Purosangue al galoppo: interrotta la corsa a Nicolosi

NICOLOSI (CATANIA) – I carabinieri di Nicolosi hanno interrotto un allenamento al galoppo di un cavallo purosangue inglese, denunciando 7 persone per maltrattamento di animali. I militari hanno notato un cavallo spronato sulla provinciale 92 da un driver su un calesse da corsa, uno scooter nelle vicinanze (con la funzione di lepre-pacemaker) e un van adibito per il trasporto di equini. Tra i 7 identificati anche alcuni pregiudicati già protagonisti di corse clandestine su strada, tutti residenti ad Adrano, Misterbianco e Catania.

L’Asp di Catania, in attesa dell’esito delle analisi per la ricerca di sostanze dopanti, ha sottoposto l’animale a blocco amministrativo, accertando l’omessa trascrizione del passaggio di proprietà sul passaporto equino e l’assenza di controlli per l’anemia infettiva. In totale sono scattate sanzioni per oltre 6 mila euro.