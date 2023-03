Prende bottiglia di vetro e inveisce contro passanti

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato un 26enne extracomunitario, che fuori di sé, stava causando il panico tra i passanti e l’incolonnamento delle autovetture. In stato di escandescenza, dopo aver inveito contro gli automobilisti in transito, l’uomo ha afferrato un cassonetto dei rifiuti ed una bottiglia in vetro, brandendola contro i passanti. L’immediato intervento dei militari non ha placato l’extracomunitario che si è scagliato pure contro gli equipaggi dell’Arma; l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.