PALERMO – Diversi interventi dei vigili del fuoco a Palermo per il forte vento che sta sferzando il capoluogo e la provincia. I pompieri stanno intervenendo su una canna fumaria nella zona della stazione centrale. Il vento ha creato qualche problema di stabilità e sono stati chiamati specialisti del Saf. Un palo dell’illuminazione è caduto su un’auto in via Maurolico, dove è intervenuta anche la polizia. I pompieri sono al lavoro per pannelli pubblicitari pericolanti e alberi su strada.