Lavoro in nero nella macelleria catanese

CATANIA – Tre lavoratori in nero sono stati scoperti a Catania dai carabinieri in una macelleria situata nei pressi di via di Sangiuliano, la cui titolare è stata sanzionata per 21.600 euro per aver impiegato i lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. In aggiunta è stata applicata una ulteriore sanzione di 1.228 euro per non avere sottoposto i tre lavoratori alla prevista sorveglianza sanitaria come giudizio di idoneità alla mansione. Nei confronti della titolare è anche scattata anche una denuncia per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari dell’Arma hanno anche sospeso temporaneamente l’attività commerciale e proceduto al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali per un importo di 4.500 euro.