MODICA (RAGUSA) – Un bene confiscato alla mafia sarà destinato all’accoglienza delle donne vittime di violenza. Una villetta situata a Marina di Modica verrà consegnata al Comune di Modica che a sua volta, provvederà ad assegnarlo, mediante un bando pubblico, a chi presenterà un progetto per questa finalità. La cerimonia di consegna si svolgerà domani alle 11, a Marina di Modica, in via del Via del Mughetto 103/M, dove si trova la villetta.