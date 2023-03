Tentato omicidio a Palma di Montechiaro

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Tentato omicidio questa mattina, intorno alle 7, lungo la Strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. Un 44enne S.A. è stato ferito mentre si trovava a bordo della sua auto. L’uomo è stato affiancato da un’altra vettura dalla quale sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. I killer sono poi fuggiti, abbandonando l’auto sotto un cavalcavia per poi bruciarla. All’interno dell’utilitaria è stato lasciato il fucile, ovviamente seriamente danneggiato dal rogo. Il 44enne è rimasto ferito al collo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata per poi essere trasferito al “Sant’Elia” di Caltanissetta.