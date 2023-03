MESSINA – ll Gip di Messina si è riservata la decisione sulla richiesta di archiviazione, presentata dalla Procura di Messina, in merito all’inchiesta ter sull’omicidio di Beppe Alfano, il giornalista del quotidiano La Sicilia, ucciso dalla mafia l’8 gennaio 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto. Per l’omicidio Alfano sono stati già condannati il boss barcellonese Giuseppe Gullotti, ha avuto 30 anni di carcere quale mandante del delitto e Antonino Merlino a 21 anni e 6 mesi come esecutore materiale. Nell’attuale inchiesta erano emerse nuove responsabilità dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico che aveva indicato anche Stefano Genovese come esecutore materiale del delitto. La Procura non ritenendola un’ipotesi fondata ha chiesto l’archiviazione. L’avvocato della famiglia Alfano, Fabio Repici, ha sollecitato il rigetto della richiesta ed indagini suppletive.