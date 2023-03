Mazzette al Comune, arrestato vice sindaco di Pachino

Mazzette in cambio di favori al Comune di Pachino. In due sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Ragusa. Uno è il neo vice sindaco di Pachino Aldo Russo, rientrato in giunta da appena due giorni, l’altro è un ex funzionario dello stesso Comune. La concussione sarebbe avvenuta ai danni di un imprenditore del Ragusano che si era rivolto al comune aretuseo per alcune pratiche. L’arresto è avvenuto in flagranza a Pozzallo; determinante sarebbe stata la collaborazione della vittima. Russo era uscito dalla giunta a seguito dell’azzeramento disposto dalla sindaca, Carmela Petralito, che aveva annunciato dimissioni poi ritirate. Nelle prossime ore scatterà la sospensione di Russo dalla carica di vice sindaco per effetto della legge Severino.