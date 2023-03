LETOJANNI (MESSINA) – I carabinieri di Taormina hanno arrestato un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Letojanni i carabinieri avevano notato un insolito movimento di giovani, noti ai militari quali assuntori di droghe, aggirarsi nei pressi dell’abitazione del 22enne. Ieri sera i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare e hanno trovato circa 30 grammi di marijuana e una confezione di polvere bianca verosimilmente utilizzata per il taglio della droga. Inoltre, da una verifica sul telefono cellulare del 22enne, i militari hanno accertato che il ragazzo gestiva lo smercio della droga servendosi del servizio di messaggistica WhatsApp per concordare con i clienti gli appuntamenti per la cessione delle dosi. Al 22enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.