Diletta Leotta è incinta. La presentatrice catanese ha lanciato l’annuncio sui social. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!”. Il padre è il calciatore Loris Karius, 29enne tedesco che gioca in Inghilterra, nel Newcastle. I due stanno insieme dall’anno scorso. Le voci di un bambino in arrivo circolavano da tempo, ora la conferma.