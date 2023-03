Jerry Calà colpito da malore e operato

Jerry Calà è stato colpito nella notte da un malore ed è stato sottoposto a un intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l’attore catanese di 71 anni (Calogero Calà è il suo vero nome) si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. “Le sue condizioni – informa il suo entourage – sono buone, a differenza di quanto riportato falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set”.