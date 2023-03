“Il Pd ha vinto solo con me”. Appena 24 ore ed Enzo Bianco risponde più stizzito che mai alle provocazioni del segretario regionale dei democratici Anthony Barbagallo. “Oramai di lui ho un ricordo sbiadito – ha detto ieri il segretario -. Quando Bianco era sindaco per la prima volta c’era ancora Antognoni in campo, Nelson Piquet correva in Formula 1 e Ingemar Stenmark volava sulle piste da sci. Adesso c’è in campo una nuova generazione per Catania”.

Parole taglienti, alle quali l’ex sindaco replica altrettanto duramente nell’intervista trasmessa dal servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor: “In questa città c’è una parte del centrosinistra che ha una vocazione naturale alla sconfitta. E a perdere è riuscita molte volte. Poi c’è una parte riformista che cerca di vincere e di guidare questa città. Tutte le volte in cui ha vinto, il centrosinistra era guidato da me. Oggi qualcuno nel partito che io ho fondato vorrebbe racchiudersi in un angoletto, fare un’isoletta e scomunicare tutti gli altri, lasciando Catania al centrodestra. Io proseguo per la mia strada, i sondaggi sono dalla mia parte. Lascio la porta aperta a chi desidera sostenermi. La destra compatta? Non mi sembra proprio, se le stanno dando di santa ragione. Lancio un appello ai militanti del Partito democratico e ai 5 stelle: Giancarlo Cancelleri ha già accolto il mio invito”.