Il ministero: “Col ponte stupiremo il mondo”

“Con il ponte sullo Stretto l’Italia è pronta a stupire il mondo”. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti guidato da Matteo Salvini in apertura del proprio sito pubblica una nota in inglese che snocciola le caratteristiche dell’infrastruttura che collegherà Sicilia e Calabria e che diventerà il ponte sospeso più lungo al mondo (3,2 km). “E’ un segnale di attenzione per l’estero – precisa il Mit -, visto lo spazio che i media stranieri stanno riservando al dossier”.

La nota, intitolata ‘La scommessa dell’Italia davanti al mondo: il ponte tra Sicilia e Calabria’, presenta in inglese, e poi in italiano, le caratteristiche dell’opera. “Sarà il ponte strallato più lungo al mondo, il fiore all’occhiello della ingegneria italiana: 3,2 km a campata unica per traffico veicolare e ferroviario. Il ponte sullo Stretto di Messina (tra Sicilia e Calabria) è la sfida del vicepremier e ministro Matteo Salvini e di tutto il governo di centrodestra, da pochi mesi alla guida del Paese. Un’opera imponente di cui si parla da decenni e la cui realizzazione diventa concreta: all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che dà nuova vita alla società Stretto di Messina, si prevede per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l’inizio dei lavori. Il ponte rappresenta un importante volano dell’economia nazionale e uno dei corridoi strategici nella politica economica dell’Unione, in grado di collegare la Sicilia al resto d’Europa”.