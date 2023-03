Iginio Massari in Sicilia: ‘Qui patrimonio infinito’

Iginio Massari in Sicilia. Il pasticcere bresciano famoso in tutto il mondo si è presentato a Sciacca per un confronto sulla riscoperta degli antichi dolci realizzati nei conventi dell’Isola e sull’importanza della formazione delle diverse professionalità nell’ambito della ristorazione. “Noi abbiamo una ricchezza in Italia che è veramente gigantesca e in Sicilia questo patrimonio si moltiplica all’infinito – ha affermato Massari, da anni protagonista di trasmissioni televisive come Masterchef -. Ritengo che per valorizzare davvero questa ricchezza dovrebbe esserci una collaborazione stretta con le università, perché e tramite la ricerca che si va a codificare e dare forza a una realtà così importante come la pasticceria siciliana. Mentre nelle altre nazioni la maestria si conquista attraverso dei percorsi accademici e formativi, in Italia tutto questo ancora non esiste”.

Massari ha parlato di tradizione, ma anche di nuove generazioni: “Se il maestro non è disposto a farsi superare dall’allievo qualcosa in lui non funziona. Ma occorre che l’allievo sia mosso dalle giuste motivazioni ed è lì che il maestro deve saper stimolare”.