GELA (CALTANISSETTA) – Un uomo di 64 anni è stato accoltellato questa mattina alle 10 in via Aldisio a Gela durante una lite. L’uomo, che ha ricevuto una coltellata al fianco, in un primo momento è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Gela per poi essere trasferito a Caltanissetta dove i medici sono intervenuti chirurgicamente. I carabinieri indagano.