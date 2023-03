GELA (CALTANISSETTA) – I poliziotti della Squadra Mobile e quelli del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno arrestato un ventiquattrenne per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento. Il giovane era stato segnalato più volte quale presunto spacciatore, pertanto gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione sugli immobili a lui in uso. Ieri, all’ora di pranzo, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dei genitori dello spacciatore trovando cocaina e marijuana. I poliziotti, che da giorni pedinavano il sospettato, individuando anche un’altra abitazione a lui in uso, hanno esteso la perquisizione anche a questo immobile, utilizzato come nascondiglio, sequestrando altri 500 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un pistola di provenienza illecita con relativo munizionamento. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Gela.