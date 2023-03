CATANIA – Grazia Rosa Pappalardo, 34 anni, è stata arrestata da carabinieri di Acireale per scontare quattro anni di reclusione per rapina aggravata in concorso. Nei suoi confronti, su delega della Procura distrettuale di Catania, è stato eseguito un ordine di carcerazione divenuto esecutivo dopo un pronunciamento della Corte di Cassazione. La donna è risultata colpevole, con un complice ancora da identificare, di una rapina commessa nel 2011 a un 87enne, nell’abitazione della vittima. Secondo l’accusa, avrebbe bloccato l’anziano usando un coltello, mentre un complice lo colpiva con pugni e calci minacciandolo di dargli dei soldi: “Tu ce l’hai, sei ricco”. La donna è stata riconosciuta dall’87enne in un foto di un fascicolo penale a suo carico.