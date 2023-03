“Catenia” ha il suo candidato

CATANIA – E’ Gabriele Savoca il candidato alla carica di sindaco di Catania di Sud chiama Nord, il partito di Cateno De Luca. Trentuno anni, avvocato, viene dal mondo studentesco. “Ha accolto la proposta – dice Sud chiama Nord – per il riscatto di Catania” con l’obiettivo di “portare avanti una vera rivoluzione generazionale”.

“La candidatura di Gabriele Savoca – afferma De Luca – rappresenta la nostra risposta al grido di aiuto della città di Catania. Abbiamo fatto una scelta ben precisa. Abbiamo deciso coerentemente con il nostro percorso politico amministrativo di metterci la faccia e presentare un progetto di rottura rispetto agli schemi che fino a oggi hanno condizionato la vita politica di Catania. In una città che vedrà contrapposti da una parte i mammut della politica e dall’altra i dinosauri che cercheranno di rimbalzarsi a vicenda le responsabilità dello sfascio di Catania noi presentiamo una proposta che è la base per la costruzione della futura classe dirigente. Siamo i primi a presentare la nostra idea per Catania, perché le nostre scelte esulano da quelle degli altri. La città non può continuare a piegarsi a certe logiche”.