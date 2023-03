Catania, mezz’ora in più per la promozione

La Lega nazionale dilettanti ha comunicato il posticipo dell’orario d’inizio di Canicattì-Catania, in programma domenica prossima: comincerà alle 15 anziché alle 14.30, per accordo tra le due società. La gara, che potrebbe regalare la promozione in Serie C ai rossazzurri con 6 giornate di anticipo, si disputerà allo stadio Tomaselli di Caltanissetta, in contrada Pian del Lago.