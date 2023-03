CATANIA – Il cantautore irlandese Damien Rice annuncia il suo tour estivo in Italia, il più esteso di sempre e che coprirà l’intera penisola, partendo proprio da Catania: domenica 2 luglio alla Villa Bellini (ore 21) per poi toccare le città di Caserta, Roma, Pescara, Venezia, Pistoia, Bologna e Brescia. Rice non esibisce nel nostro Paese dal 2018, anno in cui fu già ospite di Sotto Il Vulcano Fest all’Anfiteatro di Zafferana. Il cantautore sceglie ancora la Sicilia e la rassegna Catania Summer Fest.