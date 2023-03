Catania, 10 giorni di lavori sulla circonvallazione

Da martedì 4 aprile lavori di scarifica e messa in opera del nuovo tappeto d’asfalto interesseranno la circonvallazione di Catania, nel tratto di viale Ulisse dalla rotatoria di via Colnago in direzione Ognina. Le azioni dei mezzi meccanici e degli operatori si protrarranno per circa dieci giorni. L’area del cantiere verrà presidiata dalla polizia locale per favorire il flusso veicolare.

Gli interventi di sostituzione del manto stradale, seguono quelli già eseguiti nelle scorse settimane di messa in sicurezza dei marciapiedi, delle alberature e riqualificazione del selciato effettuati in altri punti della circonvallazione, da tempo oggetto di interventi al fine di essere completamente sistemata e messa in sicurezza.

Il cantiere per il totale rifacimento della circonvallazione è stato finanziato con circa quattro milioni di euro nell’ambito della rimodulazione dei fondi comunitari del Patto per lo sviluppo di Catania e i lavori sono stati avviati lo scorso mese di luglio con una procedura di gara bandita in precedenza dalla Direzione Comunale Manutenzioni che cura anche la direzione dei lavori.