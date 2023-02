Troisi e quel cinema che ha creduto in lui

MESSINA – “Mio padre, che era titolare del Cinema Garden di Messina 42 anni fa, fu l’unico a parte le sale della Campania, a proiettare inizialmente il film ‘Ricomincio da tre’, opera prima del grande Massimo Troisi. Oggi è una pellicola cult, ma inizialmente ha incontrato molte resistenze per la diffusione in molte sale perché l’attore era ancora semisconosciuto e aveva una parlata troppo particolare, che poi è stata la chiave del suo successo, ma che non dava molta fiducia agli altri esercenti”. A raccontarlo è Umberto Parlagreco, titolare del cinema Iris e figlio di Giovanni, che appunto diffuse tra i primi il film di Troisi.

“Poi ‘Ricomincio da tre’ – prosegue – ha avuto un un successo straordinario e Messina è stata la seconda città per incassi. Per questo oggi con l’assessore alla Cultura del Comune di Messina Enzo Caruso abbiamo intitolato all’attore scomparso una sala del Cinema Iris”. “Oggi è il figlio Umberto a proseguire l’attività del padre – ha aggiunto Caruso – e per omaggiare la figura di Troisi si è fatto promotore dell’iniziativa di intitolazione di una delle sale dell’Iris, del quale è titolare. Mi piace ricordare che già lo scorso anno, in occasione dei quarant’anni dell’uscita di ‘Ricomincio da tre’, in una intervista a Radio Marte era stato evidenziato il ruolo di Messina quale compartecipe del successo del film, grazie al nostro concittadino-imprenditore degno di merito”.