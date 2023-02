Soccorsa caretta caretta aggrovigliata nella rete

FAVIGNANA (TRAPANI) – I carabinieri hanno salvato una ‘caretta caretta’, nella zona di Punta Sottile a Favignana, che nuotava in superficie. L’animale era aggrovigliato in una rete con attaccate bottiglie in plastica e lenza con ami da pesca, con un arto immobilizzato. L’esemplare adulto di sesso femminile del peso di circa 30 chili è stato affidato alle cure del personale dell’Area marina protetta “Isole Egadi” che provvederà poi anche alla successiva liberazione.

Il salvataggio della tartaruga