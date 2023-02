Fiumefreddo: denuncia ex amante, lui la perseguita

FIUMEFREDDO DI SICILIA (CATANIA) – I carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato un 70enne di Calatabiano, già noto alle forze dell’ordine, per atti persecutori. Nella stazione dei carabinieri è arrivata un’allarmata telefonata da parte di una 44enne, che riferita di essere pedinata in auto dal suo ex amante 70enne. La donna, recatasi ad accompagnare la figlia a scuola, aveva notato l’uomo alla guida della sua auto che la stava aspettando per un chiarimento in merito alla denuncia precedentemente sporta nei suoi confronti e, per la quale, si trovava coinvolto in un procedimento penale.

L’uomo infatti intratteneva con la donna una relazione extraconiugale, da quest’ultima interrotta, ma il 70enne, nonostante tutto, continuava a importunarla nella speranza di riallacciare il loro rapporto. La donna, in contatto telefonico con i carabinieri, ha loro indicato il proprio percorso mentre veniva seguita dall’auto del 70enne fino a quando, giunta dalla statale 114 e imboccata la via Di Vittorio, i militari hanno imposto l’alt all’uomo che si trovava a distanza ravvicinata da lei.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’applicazione del rilevatore di posizione e il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla persona offesa e dai luoghi da quest’ultima frequentati.