Sequestro beni ad affiliato dei Santapaola

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo di beni, emesso dal Tribunale di Catania su richiesta della Procura della Repubblica etnea, ai danni di Salvatore Fiore, affiliato alla famiglia Santapaola-Ercolano, attualmente detenuto in seguito all’operazione dei carabinieri ‘Fiori Bianchi’ del 2013.

Le indagini patrimoniali svolte dai carabinieri hanno portato alla luce la notevole sperequazione tra il reale tenore di vita dell’uomo e della sua famiglia e la loro dichiarata capacità reddituale.

I militari hanno apposto i sigilli a beni per un valore di oltre 500.000 euro, acquisiti attraverso il reimpiego di capitali illeciti. Si tratta di un terreno a Mascalucia, in contrada Pompeo; un fabbricato composto da due unità immobiliari indivise, costruito sullo stesso fondo; un immobile adibito a civile abitazione in via Balatelle; la totalità dei beni aziendali strumentali dell’impresa di famiglia, riguardante il commercio al dettaglio di generi alimentari, sempre in via Balatelle; le disponibilità bancarie per saldi attivi superiori a 1.000 euro in diversi istituti di credito, che sono al momento ancora in corso di quantificazione.