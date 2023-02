Sequestrati centomila giocattoli contraffatti

CATANIA – Oltre 100 mila giocattoli contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un esercizio commerciale all’ingrosso di Catania gestito da un cinese, che è stato denunciato con l’accusa di aver posto in commercio prodotti con segni falsi, utilizzato segni mendaci e commesso ricettazione. L’intervento delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare la presenza dell’ingente quantità di giocattoli falsificati di vari marchi esposti nelle scaffalature del negozio e di svelare l’esistenza di un locale nascosto da un pannello scorrevole dove è stata trovata un’altra quantità consistente di giocattoli. Il grossista non è stato in grado di esibire la documentazione commerciale che attestasse la provenienza della merce, il regolare acquisto o l’importazione in Italia.

Maxi sequestro di giocattoli