Catania, multe e sequestri in due bar a Vulcania

CATANIA – I poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania hanno effettuato, insieme alla polizia locale, all’ispettorato del lavoro e all’Asp, controlli presso due noti bar nelle vicinanze del parco Vulcania. In uno dei due sono state riscontrate carenti condizioni igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione dei cibi, tavoli e sedie posti sul suolo pubblico senza le prescritte autorizzazioni e ben 5 dipendenti in nero i cui nuclei familiari, peraltro, sono risultati essere percettori del reddito di cittadinanza. Nell’altro bar è stata accertata la presenza di tavoli e sedie posti abusivamente sul marciapiede, che sono stati così sequestrati. Infine, nei pressi di piazza Lincoln è stato controllato un rivenditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per la mancata di revisione e copertura assicurativa del veicolo. Nel complesso, sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo di circa 40.000 euro.