Scontro nel Catanese, morti madre e figlio

PIEDIMONTE ETNEO (CATANIA) – Madre e figlio di 40 e 20 anni sono morti in un incidente a Piedimonte Etneo, sulla statale 120. La loro Fiat 600, guidata dal ragazzo, si è scontrata violentemente con una Golf in contrada San Gerardo e ha preso fuoco. Il ventenne, Samuel Cavallaro, è morto carbonizzato, nonostante i soccorsi di alcuni automobilisti; la madre, Sabrina Pagano, è stata portata all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Ferito il 25enne di Piedimonte che guidava la Golf, non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Linguaglossa, la chiamata è arrivata in sala operativa alle 01.45. I due occupanti della Fiat 600 sono stati estratti dall’auto da passanti e all’arrivo dei vigili del fuoco si trovavano sul ciglio della strada. GUARDA LE FOTO