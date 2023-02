Sant’Agata, all’alba i fuochi del Borgo

Sant’Agata arriva al Borgo all’alba. Con le prime luci del giorno, alle 6.40, è scoccata l’ora degli spettacolari fuochi di piazza Cavour.

Il lungo giro interno del fercolo, cominciato domenica pomeriggio con l’uscita alle 17.40 dalla cattedrale, è proseguito a passo lento per tutta la notte snodandosi per via Etnea, piazza Università, via Caronda. Una processione che, seppur solo di riflesso, ha avuto un altro fuori programma, dopo quello della rottura del cordone alla salita dei cappuccini giorno 4: l’allerta tsunami diramata in piena notte dalla protezione civile a causa del violento terremoto tra Siria e Turchia e poi ridimensionata.

Dopo lo spettacolo pirotecnico al Borgo, la processione prosegue con la lunga discesa fino ai Quattro Canti, la salita di Sangiuliano, il canto delle monache di clausura in via Crociferi, la via Garibaldi e il ritorno in cattedrale. Tutte le celebrazioni vengono raccontate minuto per minuto sul nostro sito in live streaming grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor.