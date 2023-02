Renna: “Aiutiamo Turchia e Siria”

CATANIA – Per mercoledì 22 febbraio, primo giorno di quaresima, l’arcivescovo di Catania Luigi Renna “chiama a raccolta i fedeli per un gesto di carità nei confronti delle popolazioni di Turchia e Siria stremate dai tragici eventi sismici che hanno provocato decine di migliaia di vittime e milioni di sfollati”. Sarà attivata una raccolta fondi per contribuire allo sforzo messo in campo da Caritas italiana e dalla Conferenza episcopale italiana.

“Nel mercoledì delle ceneri ci sentiremo chiamati – dice Renna – alla condivisione con le popolazioni di Turchia e di Siria colpite dal terremoto: la colletta del primo giorno di quaresima sarà per loro, e così il nostro digiuno diventerà fecondo di carità”.