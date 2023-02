Cane torturato: c’è una taglia di 11.000 euro

CATANIA – Ha destato molto scalpore nei giorni scorsi il ritrovamento di un cane molosso morto con le zampe legate a una corda e con ferite compatibili con possibili torture. Il cane è ritrovato da una donna a San Giovanni La Punta in provincia di Catania . “Si tratta dell’ennesimo grave episodio di violenza gratuita sui cani sul quale non è possibile girarsi dall’altra parte – dicono gli animalisti di Aidaa -; sappiamo che sulla questione si stanno muovendo organizzazioni del posto che hanno tutta la nostra stima, noi dal canto nostro non possiamo stare in silenzio di fronte a questo scempio, per questo presenteremo già domani formale denuncia sulla vicenda e così come altri ci costituiremo parte civile nell’eventuale processo. Inoltre mettiamo a disposizione una ricompensa di 11.000 euro che pagheremo a chi con le sue informazioni fornite nella maniera prevista dalla legge alle autorità competenti aiuterà a individuare, far processare e condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tale crimine”.