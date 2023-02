RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo e di Passopisciaro, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e del Corpo Forestale della Regione Sicilia, hanno effettuato una serie di controlli preventivi presso alcune attività commerciali. I militari, dopo un’ispezione svolta in un’autofficina, hanno denunciato il titolare, un 46enne catanese, per la violazione delle norme relative “all’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti”. All’interno dei locali dell’officina, i militari hanno trovato due fusti da 20 litri parzialmente riempiti di oli esausti. Inoltre, hanno riscontrato l’omessa compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Per il 46enne è scattata pertanto la denuncia perché le attività di raccolta dei rifiuti venivano effettuate in mancanza della prescritta autorizzazione.