I carabinieri hanno arrestato un 32enne e un 25enne di origini palermitane con l’accusa di rapina aggravata e sequestro di persona. I due uomini, con il volto coperto da un passamontagna, lo scorso 10 febbraio erano entrati nella filiale di un istituto di credito di Partanna e, dopo aver rinchiuso i dipendenti e un cliente per 30 minuti nel bagno, erano riusciti a portare via e oltre 67mila euro dalle casse, dandosi poi alla fuga a bordo di un furgone in direzione Palermo. Sono scattate le ricerche e i militari di Balestrate sono riusciti a individuare il furgone e bloccarlo allo svincolo della Palermo Mazara del Vallo. Nel corso della perquisizione è stata ritrovata l’intera somma, i guanti, il passamontagna utilizzato per la rapina e numerose fascette di plastica. Il gip ha convalidato gli arresti e ha disposto per entrambi i soggetti la custodia cautelare in carcere.