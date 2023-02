Un medico di base, Giorgio Clemente, che svolge l’attività a Ficarazzi, è stato aggredito da un paziente che dopo essere entrato nell’ambulatorio ha distrutto le porte mandando in frantumi i vetri e lanciando per aria le sedie. La sala d’aspetto è stata danneggiata. il medico non sarebbe rimasto ferito. I carabinieri stanno indagando per risalire all’autore dell’aggressione anche attraverso l’acquisizione delle telecamere e le testimonianze del medico e dei pazienti che si trovavano nell’ambulatorio.